Πρώην εφοριακός καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη για υπεξαίρεση 320.000 ευρώ από το Δημόσιο

Βαρύτατη ποινή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας σε 70χρονο πρώην εφοριακό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με το ποσό να υπερβαίνει τις 320.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», το δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην υπάλληλο της ΔΟΥ Βόλου σε κάθειρξη 10 ετών, ποινή που έχει αναστέλλουσα δύναμη, καθώς και σε χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο κατηγορούμενος, ο οποίος υπηρετούσε ως διαχειριστής υλικού στη ΔΟΥ Βόλου, φέρεται να προχωρούσε σε παραγγελίες παραβόλων και «μεγαρόσημων» του ΤΑΧΔΙΚ, χωρίς όμως να τα καταχωρίζει στο επίσημο σύστημα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα διέθετε σε φορείς όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, εισπράττοντας ο ίδιος τα χρήματα.

Με την αποκάλυψη της υπόθεσης ο υπάλληλος τέθηκε άμεσα σε αργία, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο παρέστη ως πολιτική αγωγή στη χθεσινή ακροαματική διαδικασία.