Προμαχώνας: 48ωρος αποκλεισμός για τα φορτηγά από αγρότες και κτηνοτρόφους

Αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα για τα φορτηγά την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αγρότες - Προμαχώνας
Αγροτικό μπλόκο στον Προμαχώνα
Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 34η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα. Σήμερα εφαρμόζεται αποκλεισμός για τα φορτηγά, από τις 14.00 έως τις 20:00.

Την Τετάρτη το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση στον Προμαχώνα για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

