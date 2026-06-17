Προσφυγή Κοβέσι στον Άρειο Πάγο για τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς - Πότε θα συζητηθεί

Η Λάουρα Κοβέσι προσφεύγει στον Άρειο Πάγο σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, η κ. Κοβέσι είχε κινηθεί για την ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων, Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη, υποστηρίζοντας ότι η σχετική απόφαση ανήκει πρωτίστως στο Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ανανέωσε τη θητεία τους για δύο και όχι για πέντε χρόνια. Κατά της απόφασης αυτής η κ. Κοβέσι προσέφυγε, με τη σχετική υπόθεση να συζητείται στις 24 Ιουνίου.

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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων είναι το Κολλέγιο, το οποίο είχε ήδη αποφασίσει ομόφωνα από τον περασμένο Νοέμβριο υπέρ της πενταετούς ανανέωσης. Επικαλείται, μάλιστα, το ευρωπαϊκό δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο υπερέβη τις αρμοδιότητές του όταν περιόρισε την ανανέωση στα δύο χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει επίσης ομόφωνα τη διετή παράταση της θητείας, κρίνοντας ότι η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στα ελληνικά δικαστικά όργανα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ούτε ο νόμος ούτε ο σχετικός κανονισμός προβλέπουν ότι η ανανέωση πρέπει υποχρεωτικά να είναι πενταετής.

Σημειώνεται ότι αύριο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει ποιοι εισαγγελικοί λειτουργοί θα καταλάβουν τις τρεις νέες θέσεις.