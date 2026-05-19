Ανησυχία Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: «Αγνοεί πλήρως τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λόρα Κοβέσι, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία της. Αιτία αποτελεί η τροπολογία που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά χθες το βράδυ και ψηφίζεται σήμερα, η οποία αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων για βουλευτές, καθώς εκτιμάται ότι επιχειρεί να παρακάμψει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η επίμαχη διάταξη ορίζει ότι για τα κακουργήματα που εμπλέκουν βουλευτές, η ανάκριση θα διεξάγεται υποχρεωτικά από ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) χαρακτηρίζουν την προτεινόμενη διάταξη σαφώς ασύμβατη με τον κανονισμό λειτουργίας της, καθώς δεν εξαιρεί τις υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητά της.

Επιπλέον, θεωρούν ότι έρχεται σε σύγκρουση και με την ελληνική νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ασκούν όλες τις εξουσίες ανακριτή (με μοναδική εξαίρεση την εξέταση του κατηγορουμένου και τη λήψη αποφάσεων για περιοριστικά μέτρα ή προσωρινή κράτηση).

Αναθέτοντας την κύρια έρευνα κακουργημάτων αποκλειστικά σε εθνικό ανακριτή, η διάταξη αγνοεί τις εξουσίες της EPPO που απορρέουν από το δίκαιο της Ε.Ε., δημιουργώντας ταυτόχρονα μια ανεπίτρεπτη, διαφοροποιημένη μεταχείριση για τους βουλευτές που ερευνώνται.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει έντονο προβληματισμό για τα ασφυκτικά χρονικά όρια που τίθενται για την ολοκλήρωση της κύριας έρευνας, προειδοποιώντας ότι μπορεί να περιορίσουν σημαντικά την αποτελεσματική διερεύνηση περίπλοκων υποθέσεων. Εγείρονται επίσης αντιδράσεις για την αδικαιολόγητη διαδικασία του κατεπείγοντος, καθώς ένα τόσο θεμελιώδες ζήτημα εισήχθη προς ψήφιση λίγες ώρες μετά την κατάθεσή του, ακυρώνοντας κάθε δυνατότητα ουσιαστικής κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις, ισχυριζόμενη ότι η διάταξη δεν αλλοιώνει στο ελάχιστο τον ρόλο των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν ότι ο ρόλος του ειδικού εφέτη ανακριτή ταυτίζεται με όσα ήδη προβλέπει η σχετική νομοθεσία περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όσον αφορά τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι αυτά ίσχυαν για όλους τους πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους έως το 2019, προτού καταργηθούν με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, ο μοναδικός σκοπός της ρύθμισης είναι η ταχύτερη δυνατή εκδίκαση υποθέσεων με έντονο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς καμία έκπτωση στις αρχές της δίκαιης δίκης.