Προσοχή: H νέα μεγάλη απάτη στα social media από «φίλο» - «Δεν έχω την κάρτα μαζί, κάνε μου μεταφορά»

Δέχτηκε μήνυμα από «φίλο» που ζητούσε επειγόντως χρήματα! 

apati facebook
Απάτη στο Facebook | ΕΛΑΣ
Νέους και απίθανους τρόπους εξαπάτησης, με πρόσφορο έδαφος τα social media, βρίσκουν συνεχώς οι επιτήδειοι. Η ΕΛ.ΑΣ προειδοποιεί για το νέο κόλπο με υποτιθέμενο φίλο που ζητάει να του κάνουμε μία μεταφορά, γιατί ξέχασε την κάρτα και πρέπει να κάνει μία πληρωμή. 

«Δείτε πως εξαπατήθηκε ένα άτομο στα social media!

Όμως... δεν ήταν ο φίλος του! Στην πραγματικότητα ήταν απατεώνες που του «χάκαραν» τον λογαριασμό!

Σε κάθε περίπτωση μην καταθέτεις χρήματα, χωρίς να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά μαζί του!

Ενημερώστε & άλλους, για να μην πέσουν θύματα των απατεώνων!» αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.


 

