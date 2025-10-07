Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να κάνετε πριν από τις 5 Νοεμβρίου - Η αλλαγή από την επόμενη μέρα

Λιγότερο από ένας μήνας έμεινε για τους πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν τον προσωπικό αριθμό, επιλέγοντας οι ίδιοι τα γράμματα και τους αριθμούς που επιθυμούν. Ο προσωπικός αριθμός (Π.Α) πρέπει να είναι ένας ενιαίος, μόνιμος κωδικός που αποδίδεται σε κάθε πολίτη και λειτουργεί ως το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης στο Δημόσιο.

Σκοπός του είναι να αντικαταστήσει ή να ενοποιήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα -όπως ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ ή ο αριθμός ταυτότητας- έτσι ώστε ο πολίτης να μην χρειάζεται να αναφέρει πολλά διαφορετικά νούμερα κάθε φορά που συναλλάσσεται με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο προσωπικός αριθμός χορηγείται μία φορά και δεν μεταβάλλεται, ανεξαρτήτως αλλαγών στο όνομα, στη διεύθυνση ή σε άλλα στοιχεία.

Προσωπικός αριθμός: Η προθεσμία για την έκδοση

Σε πρακτικό επίπεδο, ο πολίτης εισέρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet), βλέπει τα στοιχεία που υπάρχουν στα κρατικά μητρώα, τα επιβεβαιώνει ή διορθώνει εάν χρειάζεται, και μέσω της εφαρμογής ζητά την έκδοση του προσωπικού αριθμού. Σε αυτή τη φάση, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου θα μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που θα προστεθούν ως πρόθεμα πριν από τον ΑΦΜ του, ενώ το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα για λόγους επικύρωσης.

Ο προσωπικός αριθμός επίσης θα αναγράφεται στη νέα ταυτότητα και θα αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό μέσο της ταυτότητας.

Από τις 6 Νοεμβρίου 2025 και μετά, όσοι δεν έχουν μεριμνήσει για την έκδοση με την αίτηση, ο προσωπικός αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία στα κρατικά μητρώα.

Επιπλέον, από τις 29 Ιουνίου 2025 ισχύει ότι για να εκδοθεί νέα ταυτότητα πρέπει ο αιτών να διαθέτει ήδη τον προσωπικό αριθμό ή να είναι σε διαδικασία έκδοσης.