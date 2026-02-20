Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών του gov.gr: Τι δεν θα μπορείτε να κάνετε την Κυριακή (22/2)

Παύση θα τεθεί για μερικές ώρες στον gov.gr, στο πλαίσιο βελτίωσης της απόδοσης και της ασφάλειας των υπηρεσιών προς το κοινό.
Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.
Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί από 09:00 έως 13:00.
Κατά το παραπάνω διάστημα δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι εξής υπηρεσίες του gov.gr:
- Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (τροποποίηση στοιχείων)
- Συστηθείτε -- υπηρεσία KYC για τράπεζες
- myPhoto (πολίτες και φωτογράφοι)
- myInfo -- Προσωπικός Αριθμός
- Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών».
