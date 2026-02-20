Μενού

Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών του gov.gr: Τι δεν θα μπορείτε να κάνετε την Κυριακή (22/2)

Προσωρινή διακοπή σε υπηρεσίες του gov.gr θα γίνει την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, λόγω αναβάθμισης της πλατφόρμας.

Πρόσβαση gov.gr από το κινητό | EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Παύση θα τεθεί για μερικές ώρες στον gov.gr, στο πλαίσιο βελτίωσης της απόδοσης και της ασφάλειας των υπηρεσιών προς το κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) θα προχωρήσει σε αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.

Η αναβάθμιση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί από 09:00 έως 13:00.

Κατά το παραπάνω διάστημα δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι εξής υπηρεσίες του gov.gr:

  • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (τροποποίηση στοιχείων)
  • Συστηθείτε -- υπηρεσία KYC για τράπεζες
  • myPhoto (πολίτες και φωτογράφοι)
  • myInfo -- Προσωπικός Αριθμός
  • Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων

   Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών».

 

