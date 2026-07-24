«Προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί τη συναυλία»: Ξέσπασμα Χρήστου Θηβαίου κατά του κόμματος Καρυστιανού

Κατηγορηματικά αντίθετος με οποιαδήποτε εμπλοκή του ονόματός του σε κομματικές σκοπιμότητες εμφανίστηκε ο Χρήστος Θηβαίος. Μέσω δημόσιας τοποθέτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός καλλιτέχνης ξεκαθάρισε πως δεν έχει την παραμικρή σχέση με τη Μαρία Καρυστιανού και τον πολιτικό της φορέα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Αφορμή για την έντονη αντίδραση του τραγουδοποιού στάθηκε η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος περιοδείας της κ. Καρυστιανού στη Θεσσαλία, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Στο πρόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του κινήματος, η προγραμματισμένη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην Πινακοθήκη Λάρισας παρουσιαζόταν ουσιαστικά ως το «κλείσιμο» των πολιτικών δραστηριοτήτων της προέδρου του κόμματος.

Η ανακοίνωση του πολιτικού φορέα

Η επίσημη ανακοίνωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η Θεσσαλία υποδέχεται τη Μαρία Καρυστιανού

Η Πρόεδρος του Κινήματος “Ελπίδα για τη Δημοκρατία”, Μαρία Καρυστιανού, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Θεσσαλία την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των δράσεων και των επαφών του Κινήματος με πολίτες, μέλη και τοπικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με φίλους και μέλη του Κινήματος, θεσμικές επαφές, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στη Λάρισα».

«Μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας» – Η αιχμηρή απάντηση Θηβαίου

Η αντίδραση του καλλιτέχνη ήταν άμεση και αφοπλιστική. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Χρήστος Θηβαίος αποσυνδέθηκε πλήρως από την πολιτική εκδήλωση, υπογραμμίζοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του προσκλήθηκαν αποκλειστικά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ευθεία προσπάθεια επικοινωνιακής καπήλευσης της μουσικής του παράστασης, καθιστώντας σαφές πως δεν πρόκειται να ανεχτεί παιχνίδια εντυπώσεων στην πλάτη του.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του τραγουδοποιού έχει ως εξής:

«Καλησπέρα σας,

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας!

Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία!

Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές!».