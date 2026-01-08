Ενώπιον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι, οι γονείς που κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των δύο από τα πέντε παιδιά τους στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, ο 54χρονος πατέρας κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος των δύο κόρων του -εκ των οποίων η μία είναι ανήλικη και η άλλη με μέτρια νοητική υστέρηση- ενώ η 42χρονη μητέρα, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από συγγενικό πρόσωπο, φέρεται να τους ασκούσε ενδοοικογενειακή βία.

Σε δηλώσεις τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης του ζευγαριού που ζει σε χωριό του Δήμου Φαιστού ανέφεραν πως πατέρας και μητέρα ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή στις 13:00 η 42χρονη και τη Δευτέρα 12/1 στις 11:00 ο 54χρονος.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, Λευτέρη Κάρτσωνα και Γιάννη Χατζηδάκη, οι ίδιοι αρνούνται κατηγορηματικά την ενοχή τους. Μάλιστα, μεταξύ των κατηγοριών είναι συγκεκριμένα βιασμός ανηλίκου κατ΄ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

«Οι κατηγορίες στερούνται οποιουδήποτε αποδεικτικού ερείσματος» ανέφερε ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας, που συμπλήρωσε ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν πως οι κατηγορίες είναι υποβολιμαίες, «λόγω της ψυχολογικής ευαλωτότητας των παιδιών» και πως «υπάρχουν μάρτυρες που θα πιστοποιήσουν και θα καταλύσουν τις αποδιδόμενες κατηγορίες».