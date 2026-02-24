Πρώτη πρόγνωση καιρού για τον Μάρτιο από τον Τσατραφύλλια - Δεν φαίνεται να είναι «γδάρτης»

Μία πρώτη εικόνα του καιρού τον Μάρτιο δίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενημερώνοντας πως η εποχική πρόγνωση δείχνει πως δεν θα επιβεβαιωθεί το ρητό «Μάρτης γδάρτης».
Ο προγνώστης αναφέρει, σε ανάρτησή του στο Facebook, πως «σε καιρική ανάπαυλα θα βρεθεί η χώρα μας το επόμενο διάστημα, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σύστημα κακοκαιρίας να μας επηρεάζει και με τη θερμοκρασία να κάνει κάποιες ψυχρές εξάρσεις όπως αυτή της Πέμπτης μέχρι το Σάββατο».
Σύμφωνα με τις εποχικές προγνώσεις, «υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ο Μάρτιος του 2026 να είναι πιο θερμός από τα κανονικά επίπεδα (περίπου ένα βαθμό) ενώ δεν υπάρχει τάση για περισσότερες ή λιγότερες βροχές και χιόνια».
Ο κ. Τσατραφύλλιας, ωστόσο, εξηγεί πως οι εποχικές προβλέψεις, «δεν προβλέπουν τον καιρό συγκεκριμένων ημερών αλλά τη στατιστική απόκλιση από το κλιματικό μέσο για τους επόμενους μήνες. Δεν αποκλείουν καθόλου τα επεισόδια κακοκαιρίας. Δείχνουν την τάση της εποχής, όχι τα επιμέρους γεγονότα».
