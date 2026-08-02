Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα η σοκαριστική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της σοκαριστικής σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας, με τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα ενημέρωσης –μεταξύ των οποίων το BBC, η Telegraph, το Reuters, το Sky News, ο Independent και η Daily Mail– να προβάλλουν το τραγικό συμβάν ως κεντρικό θέμα στις σελίδες τους.

Διαβάστε ακόμα: Αυτοψίες για τις φωτιές σε Άργος, Αχαΐα, Αιγιάλεια, Φωκίδα και Ρέθυμνο: Επίδομα έως 6.000 ευρώ

Η επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης. Δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία συνέδραμαν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο μέτωπο Αττικής και Βοιωτίας, συγκρούστηκαν στον αέρα στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή των πληρωμάτων. Τον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε προσωπικά ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ενώ στις έρευνες συνέδραμαν ενεργά και οι επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην περιοχή για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στα δύο ελικόπτερα, τα οποία είχαν απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες (δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί). Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ωστόσο οι άλλοι δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν άμεσα από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα ερευνώνται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές.