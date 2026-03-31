Μια καταγγελία που...δεν έχουμε ξαναδεί αποδέχτηκε σήμερα (31/3) ο δήμος Αθηναίων για μια ταράτσα στους Αμπελόκηπους «φιλοξενούσε» κατσίκες, κότες και ερίφια.

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της καταγγελίας έκανε λόγο για παράνομη εκτροφή και σε άθλιες συνθήκες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα και φρόντισε για την απομάκρυνση και τη μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία, όπου και θα ελεγχθούν για ασθένειες.

«Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Αστικής Πανίδας ότι, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και το Τμήμα Αστικής Πανίδας την απομάκρυνση των εν λόγω ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους.

Πρόκειται για 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών, καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες», αναφέρει η ανακοίνωση.