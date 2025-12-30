Πρωτοχρονιά στα μπλόκα από τους αγρότες: Ανοιχτοί δρόμοι τις γιορτές - Προαναγγελία για νέα κλιμάκωση

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, καθώς αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ωστόσο αφήνουν ανοιχτούς τους δρόμους για τις γιορτές.

Τη Δευτέρα (29/12) η Ελλάδα είχε κοπεί για ορισμένες ώρες στα δύο, καθώς οι αγρότες σε Αγγελόκαστρο, Μπράλο και Νίκαια προχώρησαν σε ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας, ακόμα και σε παραδρόμους.

Αγρότες: Κανονικά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ ως την Πρωτοχρονιά

Όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο (3/1/2026) ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Κλειστή επ’ αόριστον η Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό, στο ύψος των διοδίων Αγγελόκαστρο, κλείνοντας και τη μία λωρίδα κυκλοφορίας που μέχρι πρότινος παρέμενε ανοιχτή. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Άνοιξε μετά από 18 ώρες ο Προμαχώνας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά από 18 ώρες οι αγρότες άνοιξαν, στις 6 το πρωί, το μπλόκο στον Προμαχώνα και περισσότερες από χίλιες νταλίκες, που ήταν ακινητοποιημένες σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ξεκίνησαν να διέρχονται από τον Μεθοριακό σταθμό.

Οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του Προμαχώνα στις 12:15 το μεσημέρι της Δευτέρας και ήταν αποφασισμένοι να κρατήσουν το μπλόκο για 24 ώρες και ενώ αστυνομία και τροχαία προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι η πολύωρη παραμονή μεγάλου αριθμού φορτηγών στο οδόστρωμα καθιστά τον δρόμο επικίνδυνο και υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Τελικά στις 6 τα ξημερώματα άνοιξε το μπλόκο και οι νταλίκες πέρασαν από τον μεθοριακό σταθμό.

Μητσοτάκης για αγρότες: «Λύση μόνο μέσα από διάλογο, όχι από αντίδραση που ταλαιπωρεί την κοινωνία»

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ελπίζω για τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα, θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες ώστε να διευκολύνουν αυτούς, οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν για τις ημέρες αυτές».

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε για το αγροτικό ζήτημα: «Είναι σημαντικές μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται.

Από εκεί και πέρα, έχω μιλήσει με πολλή ειλικρίνεια για τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Έχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα με την οποία και εμείς θα θέλαμε.

Όμως, είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές οι οποίες επρόκειτο να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους.

Έχουμε ένα καινούριο σύστημα πια, το οποίο δυστυχώς μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία το στήριξε, μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και με διαφάνεια. Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα.

Και βέβαια, πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή μεσομακροπρόθεσμα τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες να μην είναι μόνο αποδέκτες επιδοτήσεων, αλλά να μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επενδύσουν, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να συνεργαστούν περισσότερο, να λύσουμε θέματα υποδομών, θέματα κόστους παραγωγής. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης με τους αγρότες.

Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω, και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική, να κλείσεις ένα δρόμο και να ταλαιπωρήσεις την υπόλοιπη κοινωνία, και ταυτόχρονα να μη θέλει να έρθει να συζητήσει και να ακούσει τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι έχουμε σχεδόν 400.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες, μπορεί να είναι 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι στα μπλόκα.

Άρα, εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα όμως έχουν πραγματικά προβλήματα, τα οποία εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν».