Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και στη δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχωρώντας συνέντευξη για όλα τα ζητήματα της «καυτής» επικαιρότητας με έμφαση στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν στις μετακινήσεις τους κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων από τα μπλόκα των αγροτών, λέγοντας πως «ελπίζω για τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα, θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες ώστε να διευκολύνουν αυτούς, οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν για τις ημέρες αυτές».

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε για το αγροτικό ζήτημα:

«Είναι σημαντικές μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται.

Από εκεί και πέρα, έχω μιλήσει με πολλή ειλικρίνεια για τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Έχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα με την οποία και εμείς θα θέλαμε.

Διαβάστε επίσης: Η αθόρυβη δουλειά του Τσιάρα, οι αγρότες που δεν ελέγχονται από κόμμα και ο ευρωβουλευτής που πάει Καρυστιανού

Όμως, είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές οι οποίες επρόκειτο να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε ένα καινούριο σύστημα πια, το οποίο δυστυχώς μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία το στήριξε, μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και με διαφάνεια. Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα.

Και βέβαια, πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή μεσομακροπρόθεσμα τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες να μην είναι μόνο αποδέκτες επιδοτήσεων, αλλά να μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επενδύσουν, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να συνεργαστούν περισσότερο, να λύσουμε θέματα υποδομών, θέματα κόστους παραγωγής. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης με τους αγρότες.

Μητσοτάκης: «Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών δεν είναι στα μπλόκα»

Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω, και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πώς κάποιος διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική, να κλείσεις ένα δρόμο και να ταλαιπωρήσεις την υπόλοιπη κοινωνία, και ταυτόχρονα να μη θέλει να έρθει να συζητήσει και να ακούσει τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι έχουμε σχεδόν 400.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες, μπορεί να είναι 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι στα μπλόκα.

Άρα, εμείς δεν θέλουμε να συνομιλούμε μόνο με αυτούς οι οποίοι είναι στα μπλόκα, αλλά και με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν είναι στα μπλόκα όμως έχουν πραγματικά προβλήματα, τα οποία εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν.

«Τραμπουκίζουν αγρότες που θέλουν τον διάλογο για να μη σπάσει το μέτωπο»

Και βέβαια, δεν υπάρχει, επίσης, καμία αμφιβολία ότι και από τους αγρότες που είναι στα μπλόκα υπάρχουν κάποιοι, αρκετοί, οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους «τραμπουκίζουν», σε μία λογική «να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση».

Μα, αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία.»

Αθηναΐς Νέγκα: Κάποιος που τώρα μας ακούει και ετοιμάζεται με την οικογένειά του να φύγει από την Αθήνα, να επιστρέψει στην πόλη του, όχι μόνο στην Αθήνα, τι μπορεί να πιστεύει; Τι θα του λέγατε εσείς; Ότι θα είναι πιο αυστηρή η αντιμετώπιση στα μπλόκα, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς θα ήθελα μέχρι τα Φώτα, επειδή είναι ημέρες μεγάλων μετακινήσεων, όλοι να δείξουν κατανόηση. Γιατί φτάσαμε εδώ και σε μία πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας: άκουσα ότι «τους δρόμους τους κλείνει η Τροχαία κι όχι οι αγρότες». Θα τρελαθούμε τελείως εδώ. Η δουλειά της Τροχαίας είναι να διευκολύνει την κίνηση και να εξασφαλίζει ότι όταν ανοίξει ένας δρόμος, θα ανοίξει με ασφάλεια. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δέχονται όλοι.

Άρα, τουλάχιστον αυτές τις ημέρες, της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων, που θα μετακινηθεί κόσμος, τουλάχιστον να μπορούμε να είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τις ημέρες της εξόδου των Χριστουγέννων, και για την έξοδο αλλά και για την επιστροφή, να μην υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.

Όσο πιο πολύ ταλαιπωρούνται οι πολίτες, τόσο οι αγρότες χάνουν το δίκιο των αιτημάτων τους, πόσο μάλλον όταν αρνούνται να προσέλθουν σε έναν διάλογο.

Αθηναΐς Νέγκα: Θα σας κάνω μία πολύ απλοϊκή ερώτηση. Λέτε ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις τόσο γρήγορα όσο θα μπορούσαν να γίνουν, ωστόσο υπάρχουν και απλά αιτήματα που δεν είναι μεταρρυθμίσεις μεγάλες. Η απορία που έχει κάποιος είναι «γιατί όχι νωρίτερα;». Γιατί να μην έχει πει η κυβέρνηση «εγώ αυτά μπορώ να κάνω για τους αγρότες, τα κάνω γιατί ξέρω ότι είναι μία κατηγορία επαγγελματιών που ταλαιπωρείται»…

Μητσοτάκης: «Εμείς παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι εύλογο το ερώτημά σας. Θα σας πω ότι αυτό κάνουμε. Είπαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο να πληρώνουμε μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα; Ναι, έπρεπε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε νωρίτερα ακριβώς για το λόγο τον οποίο διαπιστώσαμε στην πορεία, ότι τελικά υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις σε αυτήν την μεταρρύθμιση.

Γίνεται, όμως, αυτή η μεταρρύθμιση. Και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε μία καινούρια αγροτική πολιτική. Διότι αν δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, πόσα στρέμματα καλλιεργεί κάποιος, πόσα ζώα έχει κάποιος για να μπορεί να επιδοτείται με βάση τον πραγματικό αριθμό των ζώων, τότε δεν πάμε πουθενά.

Άρα θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση υλοποιεί μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, μόνη της δυστυχώς. Όλοι αυτοί που φώναζαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν στήριξαν στη Βουλή τη μεταρρύθμιση αυτή, σαν να μας λένε ότι να μείνουμε στην προβληματική κατάσταση του παρελθόντος.

Ταυτόχρονα, έχουμε ανοίξει τα χαρτιά μας, έχουμε μιλήσει και για το κόστος παραγωγής και για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν πάγιο αίτημα. Έχουμε τον τρόπο, πιστεύουμε, να μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα στο 2026 και θα θέλαμε να συζητήσουμε και με τους αγρότες τις λεπτομέρειες υλοποίησης αυτής της πολιτικής.

Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι τα χρήματα τα οποία περισσεύουν από αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, αυτά τα οποία δηλαδή πήγαν σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται, μπορούμε να τα επιστρέψουμε σε πραγματικούς παραγωγούς, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι έχουν δει τα προϊόντα τους να έχουν φέτος πολύ χαμηλές τιμές.

Εμείς παίζουμε με «ανοιχτά χαρτιά». Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση και από τους αγρότες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ.»

Μητσοτάκης: «Θα έπινα μία μπύρα με τον Ανδρουλάκη»

Σε άλλα σημεία της συνέντευξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «στα καλά της χρονιάς» κρατάει «τα πολλά στην απόδοση της οικονομίας και τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν.»

«Μπαίνουμε στο 2026 και θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο - αλλά ζούμε σε έναν κόσμο με ολοένα περισσότερες αυξανόμενες αβεβαιότητες -και αυτό κάνει την γρήγορη αντιμετώπιση κρίσεων αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της καλής ηγεσίας.

Αν ανησυχώ για το 2026 (σ.σ: για πόλεμο); Όχι, δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά η χώρα μας έχει υποχρέωση να είναι έτοιμη να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση και κρίση - Για αυτό επενδύουμε τόσο στο αξιόμαχο των ΕΔ, σε καινούργια αμυντικά συστήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ζούμε σε άλλους καιρούς. Κανείς τρίτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας* - Εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε αρκετά ισχυροί για να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε να επιβουλεύεται την κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Η επένδυση στην άμυνα είναι επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, είναι στους σημερινούς καιρούς απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια.

Σε ερώτηση «ποια βράδια δεν κοιμηθήκατε στο 2025;» ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Όταν έχουμε φωτιές τα βράδια και πρέπει να γίνουν οι εκκενώσεις σωστά, ο ύπνος είναι πολυτέλεια. Ευτυχώς φέτος τα πήγαμε πολύ καλύτερα απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά η μάχη με την κλιματική κρίση είναι διαρκής και πρέπει κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι.

Τα προβλήματα είναι περισσότερα από τις δυνατότητές μας να τα λύσουμε, είναι κανόνας στην πολιτική. Και πάντα οι προσδοκίες των πολιτών θα είναι περισσότερες από αυτές που μπορούμε να ικανοποιήσουμε - Όταν έρχεται η ώρα του «ταμείου» - οι εκλογές, τότε οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θέλουν να μας ανανεώσουν το συμβόλαιο πρόσληψης ή όχι. Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά; Η χώρα πάει μπροστά ή πάει πίσω; Η ατομική ευημερία των πολιτών, παρά τα προβλήματα της ακρίβειας τα οποία υπάρχουν αναντίρρητα, τελικά η ζωή τους έχει προοδεύσει; Βλέπουν καλύτερη προοπτική με μία κυβέρνηση ή κάνουν μια άλλη επιλογή;

Δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός. Όταν γίνονται κυβερνητικές αλλαγές, προσπαθώ να κάνω τις καλύτερες επιλογές για να εξυπηρετήσουν τις κυβερνητικές ανάγκες της στιγμής.

Η ΝΔ σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή μου είναι πολύ διαφορετική, αλλά και ίδια: παραμένουμε κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη - η βασική σταθερά σήμερα του πολιτικού συστήματος της χώρας, το μόνο μεγάλο κόμμα - αλλά η ΝΔ σε σχέση με πριν δέκα χρόνια εξελίχθηκε, προσαρμόστηκε, ανανεώθηκε, διευρύνθηκε. Τα εκλογικά αποτελέσματα δικαίωσαν αυτή τη στρατηγική. Πρέπει να μπορούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τις διαφωνίες μας και τελικά να καταλήγουμε σε μια κοινή συνισταμένη την οποία εγώ να υπηρετώ.

Ερωτηθείς για κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα, απάντησε ο πρωθυπουργός:

«Δεν θα πω τίποτα για κόμματα που ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί - βρίσκω παράξενο να μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων. Το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μεγάλη απόσταση.

Έχουμε πολλές σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις να υλοποιήσουμε το 2026, δεν σκέφτομαι από τώρα τις εκλογές του 2027. Αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, αν δώσουμε μία ανακούφιση στον κόσμο που δοκιμάζεται, αν αντιμετωπίσουμε, πχ, το πρόβλημα της στέγης με περισσότερα ακίνητα στην αγορά, να δώσουμε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία στους πολίτες, όπως με τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», να αποκτήσουν ένα σπίτι, θα μας αξιολογήσουν οι πολίτες όταν έρθει η ώρα, πριν από τις κάλπες του 2027.

Για παροχές επόμενης ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε:

«Δίνουμε αυτά τα οποία μπορούμε αλλά τα δίνουμε επειδή η οικονομία αναπτύσσεται, επειδή τα δημόσια οικονομικά πάνε καλά, επειδή πέτυχε ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής, άρα έχουμε χρήματα από το πλεόνασμα της ανάπτυξης να στηρίξουμε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αλλά το πώς επιλέγουμε να διαθέσουμε τους πόρους αυτούς είναι μια βαθιά πολιτική απόφαση.

Οι ανάγκες είναι πάντα ατελείωτες και οι πόροι είναι πεπερασμένοι, αλλά δεν πρόκειται να τινάξουμε τη μπάνκα στον αέρα και δεν υπάρχει περίπτωση στη ΔΕΘ του 2026, όπου κι εκεί θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες σημαντικές εξαγγελίες, να ξεπεράσουμε τα όρια τα οποία εμείς οι ίδιοι θέτουμε στην υπηρέτηση της πολιτικής της δημοσιονομικής πειθαρχίας.»

Αθηναΐς Νέγκα: Με ποιον θα πίνατε μία μπύρα αν είχατε ένα ελεύθερο απόγευμα;

«Θα έπινα μία μπύρα με τον κ. Ανδρουλάκη. Μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, αισθάνομαι μερικές φορές -και αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη- ότι έχει μια πολύ έντονη πολεμική, μια επίθεση απέναντι στη ΝΔ και σε εμένα προσωπικά.

Μητσοτάκης: «Ως εδώ στις επιθέσεις συστηματικής δολοφονίας χαρακτήρα»

Σε άλλες πιο προσωπικές απαντήσεις, ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Οι πολιτικοί και οι οικογένειές τους είναι πιο εκτεθειμένοι στη δημοσιότητα - ευθύνη μου να προστατεύσω την οικογένειά μου - η ενασχόληση με την πολιτική δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη στήριξη της οικογένειας.

Στις 10 Ιανουαρίου συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τότε που εκλέχθηκα Πρόεδρος της ΝΔ. Εκείνο το βράδυ άλλαξε η ζωή μας. Πήραμε την απόφαση συλλογικά, αναλογιζόμενοι και τις αρνητικές επιπτώσεις

Καλοδεχούμενη η καλοπροαίρετη κριτική - «ως εδώ» στις επιθέσεις συστηματικής δολοφονίας χαρακτήρα.

Έχω πάρει και τον συναισθηματισμό της μητέρας μου και την ψυχραιμία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη - Η ψυχραιμία απαιτείται όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη του να είσαι Πρωθυπουργός. Ασχέτως της πίεσης, οφείλεις να τιθασεύσεις τα συναισθήματά σου.

Το βράδυ θα διαβάσω λίγο, συνήθως κάποιο μυθιστόρημα, όταν έχω παραπάνω χρόνο τα πιο «βαριά» βιβλία - αγαπημένο βιβλίο του 2025 το «Flesh» που έλαβε το φετινό Booker Prize.

Επιλέγω ανθρώπους για την πολιτική που πρώτα έχουν «κολλήσει ένσημα» και έχουν δουλέψει - Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά μου, αν ποτέ κάποιο επιλέξει να ασχοληθεί με την πολιτική.

Γκρίζαρα αλλά έχω πολλή ενέργεια και μεγαλύτερη εμπειρία απ’ όταν ξεκίνησα. Όσο θεωρώ ότι έχω πράγματα να δώσω, τόσο θα επιλέξω να συνεχίζω να πολιτεύομαι.

Για αυτό και θέλω να διεκδικήσω για λογαριασμό της παράταξής μου μια τρίτη θητεία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Αλλά, τελικά, η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική. Εσύ μπορεί να θέλεις, το ζήτημα είναι να θέλουν και αυτοί οι οποίοι σε ψηφίζουν.