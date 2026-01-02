Μενού

Πρωτοχρονιά στην Αθήνα: Drones ζωγράφισαν στον ουρανό τη μορφή του Διονύση Σαββόπουλου

Νέα πλάνα από τη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στο Σύνταγμα απεικονίζουν τη συγκινητική στιγμή που drones σχηματίζουν στον ουρανό τη μορφή του Διονύση Σαββόπουλου.

Reader symbol
Newsroom
Drones σχημάτισαν το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου
Drones σχημάτισαν το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην φαντασμαγορική γιορτή στο Σύνταγμα για την υποδοχή του 2026, όταν drones που «επιστράτευσε» ο δήμος Αθηναίων σχημάτισαν το πρόσωπο του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, όπως αποτυπώθηκαν σε εναέρια πλάνα που εξασφάλισε το Orange Press Agency.

Άξιο να αναφερθεί είναι πως τη στιγμή που εκατοντάδες drones σχημάτιζαν τη μορφή του αγαπημένου τραγουδοποιού πάνω από τον Λυκαβηττό, από τη σκηνή ακούγονταν μελωδίες αφιερωμένες στο έργο του, ενώ νωρίτερα προκειμένου να αποδοθεί φόρος τιμής εις μνήμη του, ερμηνεύτηκαν δύο από τα τραγούδια του.



Πλήθος κόσμου, αγνοώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες, κατέκλυσε την πλατεία Συντάγματος, όπου οι οικοδεσπότες της βραδιάς, Νίκος Μουτσινάς και Τόνια Σωτηροπούλου, μετέφεραν το εαρταστικό κλίμα.
 
Την εκδήλωση άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση.

Στις 12 ακριβώς, ο ουρανός φωτίστηκε από πυροτεχνήματα, τα οποία όμως, όπως και πέρυσι, ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, σεβόμενα τους τετράποδους «κατοίκους» της πόλης.
 
Το μουσικό πάρτι με τον Κωστή Μαραβέγια και τη Ρένα Μόρφη κράτησε τον παλμό αμείωτο και μετά την έλευση του νέου έτους.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ