Πρωτοχρονιά στην Αθήνα: Drones ζωγράφισαν στον ουρανό τη μορφή του Διονύση Σαββόπουλου

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην φαντασμαγορική γιορτή στο Σύνταγμα για την υποδοχή του 2026, όταν drones που «επιστράτευσε» ο δήμος Αθηναίων σχημάτισαν το πρόσωπο του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, όπως αποτυπώθηκαν σε εναέρια πλάνα που εξασφάλισε το Orange Press Agency.



Άξιο να αναφερθεί είναι πως τη στιγμή που εκατοντάδες drones σχημάτιζαν τη μορφή του αγαπημένου τραγουδοποιού πάνω από τον Λυκαβηττό, από τη σκηνή ακούγονταν μελωδίες αφιερωμένες στο έργο του, ενώ νωρίτερα προκειμένου να αποδοθεί φόρος τιμής εις μνήμη του, ερμηνεύτηκαν δύο από τα τραγούδια του.





Πλήθος κόσμου, αγνοώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες, κατέκλυσε την πλατεία Συντάγματος, όπου οι οικοδεσπότες της βραδιάς, Τόνια Σωτηροπούλου και Νίκος Μουτσινάς, μετέφεραν το εαρταστικό κλίμα.

Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Δήμαρχος Αθηναίων,



Στις 12 ακριβώς, ο ουρανός φωτίστηκε από πυροτεχνήματα, τα οποία όμως, όπως και πέρυσι, ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, σεβόμενα τους τετράποδους «κατοίκους» της πόλης.

Το μουσικό πάρτι με τον Κωστή Μαραβέγια και τη Ρένα Μόρφη κράτησε τον παλμό αμείωτο και μετά την έλευση του νέου έτους.