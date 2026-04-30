Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής - Πλήθος κόσμου στην πομπή

Με μια φορτισμένη συγκινησιακά πομπή, εκατοντάδες μέλη συνδικάτων και φορέων και πολίτες τίμησαν από σήμερα τη μνήμη των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.



Η πομπή ξεκίνησε από την πλατεία Σαντιάγκο Χιλής, δίπλα στο ξενοδοχείο «Caravel». Οι συγκεντρωμένοι βάδισαν προς το «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς», κρατώντας στεφάνια στα χέρια, υπό τους ήχους εμβληματικών κομματιών όπως ο «Λεβέντης» του Μίκη Θεοδωράκη και η «1η Μαΐου» του Μάνου Λοΐζου.



Στην εκδήλωση ξεχώρισε και η συμμετοχή του Σωματείου Εργαζομένων Μετρό Στοκχόλμης (SEKO), τα μέλη του οποίου βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα και θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην ιστορική μνήμη της εργατικής τάξης. Στην κινητοποίηση έδωσαν επίσης το «παρών» τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Γιάννης Πρωτούλης και Νεκτάριος Τριάντης.

«Από το Σικάγο στην Καισαριανή»

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα που συνέδεαν τους αγώνες του χθες με τα αιτήματα του σήμερα, όπως το «Από το Σικάγο στην Καισαριανή, ζήτω η 1η Μάη κι η πάλη η ταξική».

Η πορεία ολοκληρώθηκε με την άφιξη στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Εκεί, μέσα σε κλίμα περισυλλογής, έγινε η κατάθεση στεφάνων από τα εκπροσώπους των συνδικάτων και των φορέων.



Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά.