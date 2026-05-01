Ξεκίνησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά στο κέντρο της Αθήνας.

Τα πρώτα μπλοκ που ξεκίνησαν, από τα Προπύλαια, προς το Σύνταγμα είναι του ΠΑΜΕ, ενώ θα ακολουθήσουν ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ από την πλατεία Κλαυθμώνος, καθώς και τα πρωτοβάθμια σωματεία, η εξωκοινοβουλευτική Αριστερά και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου από τα Χαυτεία.

Κουτσούμπας: «Προχωράμε για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και κρίσεις που τις πληρώνουν οι λαοί»

Το «παρών» στην απεργιακή κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά δίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη δήλωσή του ο κ. Κουτσούμπας τόνισε:

«Τη φετινή Πρωτομαγιά, εκατόν σαράντα χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για το οκτάωρο, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς οικονομικές κρίσεις που την πληρώνουν πάντα οι λαοί. Χρόνια πολλά!».

Άννα Διαμαντοπούλου: «Ο χώρος της Καισαριανής πρέπει να γίνει ένας χώρος ενότητας»

«Ο χώρος της Καισαριανής είναι ένας χώρος μαρτυρίου, που διδάσκει γενναιότητα, ήθος, αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία. Και πιστεύω ότι πλέον πρέπει να γίνει ένας χώρος ενότητας. Όπου η νέα γενιά ενώνεται στην Καισαριανή και σκύβει το κεφάλι στη μνήμη των προγόνων της. Για όλους όμως, όχι για κάποιους» δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου καταθέτει στεφάνια αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ.