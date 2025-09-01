Ψαρόπουλος για Τέμπη: «Ο Μπακαΐμης μας είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα έκλεινε την ανάκριση μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη»

Στην αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας της Πυροσβεστικής σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη, στάθηκε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της μετά τη σύγκρουση της επιβατικής με την εμπορική αμαξοστοιχία.

Μάλιστα, ο κ. Ψαρόπουλος μίλησε για την απόφαση του εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη, να κλείσει την ανάκριση, εκφράζοντας τις αμφιβολίες του: «Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέχθηκε για να σταματήσει η ανάκριση και θα το καταλάβετε μετά από λίγες μέρες».

«Το λέω αυτό, διότι δύο μέρες πριν πάω στον κ. ανακριτή, παρουσία άλλου ανθρώπους, μας είχε διαβεβαιώσει πως δεν υπήρχε πιθανότητα να κλείσει την ανάκριση πριν τα τέλη Σεπτέμβρη. Ας με καλέσει όποιος θέλει να με διαψεύσει» είπε ακόμη ο κ. Ψαρόπουλος.

Τι είπε ο κ. Ψαρόπουλος για τα Τέμπη

«Δεν είναι πόρισμα, είναι μία αυτοψία. Θα παρακαλούσα, πάρα πολύ, όταν αναπαράγουμε κάποια πράγματα, να το κάνουμε σωστά. Έχουν ληφθεί 11 δείγματα από την αυτοψία για να πάνε στο Γενικό Χημείο του Κράτους και δεν έχουμε λάβει απάντηση.

Ο ανακριτής μπορεί να το λέει πόρισμα, αλλά αυτό που αναγράφει είναι αυτοψία. Μπορεί να το χαρακτηρίζει ο κ. ανακριτής όπως θέλει. Ο κ. ανακριτής, επί δύο χρόνια, απέτυχε να βρει τεκμηριωμένα τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας.

Αυτό το κατάφεραν μέσα σε πέντε μήνες ένας αυτοβούλως εμφανισθείς δικηγόρος και κομιστής βίντεο και ένας συνταξιούχος μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος και αυτό αναδεικνύει το κύρος και την αποτελεσματικότητα αυτής της ανάκρισης. Δεν θα σταθώ καθόλου στα αποτελέσματα αυτής της ανεπαρκέστατης ανάκρισης.

Η τυπική ανάκριση θα περατωθεί όταν θα επιβεβαιωθεί από τον Πρόεδρο των Εφετών, εφόσον συμφωνήσει με τον Εισαγγελέα Εφετών και τον Ανακριτή. Η ουσιαστική ανάκριση έχει περατωθεί».