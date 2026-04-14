Ψυρρή: Εμπρηστική επίθεση σε γκαλερί που κατήγγειλε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη

Ένα περιστατικό εμπρησμού από αγνώστους καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε γκαλερί στην περιοχή του Ψυρρή, η ιδιοκτήτρια της οποίας είχε αναρτήσει στη βιτρίνα της τη φράση «this gallery is not genocide friendly» (=Αυτή η γκαλερί δεν υποστηρίζει τη γενοκτονία).
Η συγκεκριμένη φράση και οι παραλλαγές της χρησιμοποιείται από αλληλέγγυους ως καταγγελία της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, και με ιδιαίτερη φονικότητα στη Λωρίδα της Γάζας.
Ψυρρή: Στοχευμένη επίθεση καταγγέλλει η ιδιοκτήτρια
Σημειώνεται πως η επίθεση έγινε κατά της Gallerie Eclectica, στην οδό Αγίων Αναργύρων 13, με την ευρύτερη περιοχή του Ψυρρή να αποτελεί τα τελευταία χρόνια πρόσφορο έδαφος για τις τακτικές οικονομικού εποικισμού από ισραηλινούς επενδυτές, αποίκους και τουρίστες.
Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η γκαλερί είχε γίνει ήδη στόχος ύβρεων και επιθετικότητας από ισραηλινούς σιωνιστές που διαμένουν ή διέρχονταν από την περιοχή.
Ίδιες αναρτήσεις στα social media αναφέρουν πως η παθούσα καταγγέλλει στοχευμένη και προμελετημένη επίθεση, που έγινε επίτηδες τις ώρες των εορτασμών του Πάσχα, για να περάσουν απαρατήρητοι οι δράστες.
