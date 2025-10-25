Μενού

Πτολεμαΐδα: Αγρότης πήγε να διαμαρτυρηθεί με τρακτέρ έξω από Αστυνομικό Τμήμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγρότης πήγε να διαμαρτυρηθεί με τρακτέρ έξω από Αστυνομικό Τμήμα στην Πτολεμαΐδα.

Αγρότης εχθές τα μεσάνυχτα, από χωριό της Εορδαίας πήρε την πρωτοβουλία να πάρει το τρακτέρ του για να πάει μπροστά από την Αστυνομία της Πτολεμαΐδας ώστε να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση των πληρωμών των αποζημιώσεων που δικαιούται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το e-ptolemos.gr, αφνιασμένοι και οι αστυνομικοί επενέβησαν ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και σε έλεγχο αλκοτέστ που του που διενεργήθηκε στον οδηγό του τρακτέρ εντόπισαν το ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης και έτσι του επέβαλαν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα.

Η διαμαρτυρία έληξε με την παραλαβή του τρακτέρ από συγγενικά πρόσωπα του αγρότη. 

