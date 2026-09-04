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Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου - Ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος

Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε στη Διώρυγα της Κορίνθου, ενώ σημειώνεται πως ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος.

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Ο Ισθμός της Κορίνθου
Πλοία περνούν από τον Ισθμό της Κορίνθου | Intime
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  Πτώμα γυναίκας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από θαλαμηγό στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πτώμα ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του λιμενικού. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

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