Πτώμα γυναίκας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από θαλαμηγό στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πτώμα ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του λιμενικού. Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
- Survivor: Σοβαρή καταγγελία από Φλώρο - «Έδιναν ναρκωτικά στους παίκτες για να είναι ήρεμοι»
- Το γούρικο ξενοδοχείο του Μητσοτάκη, η εντατική προετοιμασία για τα social media και η διάψευση του Άδωνι
- Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου οι κάτοικοι μιλούν ακόμα τη γλώσσα των αρχαίων Σπαρτιατών
- Άβολο περιστατικό με Πιτταρά, Οικονόμου, Καρούση: «Πρόσεχε είναι ο Σπαλιάρας του ΣΚΑΪ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.