Πτώση βράχων στη Λ. Αθηνών: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και νέα διακοπή λόγω κακοκαιρίας Byron

Κλειστή δεξιά λωρίδα στη Λ. Αθηνών, ενώ τρεις δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι από την κακοκαιρία Byron.

Περιπολικό
Η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών μετά την πτώση βράχων στο οδόστρωμα λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα.

Αρχικά έκλεισαν η μεσαία και δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, ωστόσο πλέον παραμένει κλειστή μόνο η δεξιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι διακοπές κυκλοφορίας που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron σε τρία σημεία:

  • Στην οδό Περάματος από την Αγ. Τριάδα προς το λιμάνι στη Νέα Πέραμο

  • Στην οδό Βραυρώνος από τον αρχαιολογικό χώρο έως τη λεωφόρο Βραυρώνας

  • Στην Ιρλανδική διάβαση της Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης

