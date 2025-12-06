Πτώση βράχων στη Λ. Αθηνών: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και νέα διακοπή λόγω κακοκαιρίας Byron

Η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Αθηνών μετά την πτώση βράχων στο οδόστρωμα λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα.

Αρχικά έκλεισαν η μεσαία και δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, ωστόσο πλέον παραμένει κλειστή μόνο η δεξιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι διακοπές κυκλοφορίας που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron σε τρία σημεία:

Στην οδό Περάματος από την Αγ. Τριάδα προς το λιμάνι στη Νέα Πέραμο

Στην οδό Βραυρώνος από τον αρχαιολογικό χώρο έως τη λεωφόρο Βραυρώνας

Στην Ιρλανδική διάβαση της Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης