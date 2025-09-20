Αιμόφυρτη πήραν οι διασώστες, τη γυναίκα που τραυματίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, μετά την πτώση δέντρου. Η άτυχη γυναίκα ήταν μαζί με τα παιδιά της, καθώς φωνάζανε.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως το δέντρο προφανώς και ήταν σάπιο, καθώς πριν τρεις εβδομάδες είχε πέσει ένας άλλος κορμός. Τόνισε μάλιστα πως είχε ειδοποιηθεί ο Δήμος, αλλά «δεν ανέλαβαν την ευθύνη».

«Δουλεύω ως σερβιτόρος. Καθώς έπαιρνα παραγγελία άκουσα έναν ήχο και έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα όπου έπαιρνα παραγγελία. Πάλι καλά κράτησε τον κορμό και μετά από πέντε λεπτά πέφτει ένας άλλος κορμός στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους. Εγώ τη γλίτωσα την τελευταία στιγμή. [...] Φωνές, ήταν με τα παιδιά της η γυναίκα, τα παιδιά της φώναζαν "μαμά, μαμά". [...] Την πήραν αιμόφυρτη τη γυναίκα. Δεν είχε αρχικά τις αισθήσεις της όμως όταν την πήραν είχε κανονικά» λέει ο Ηλίας, εργαζόμενος καφέ - μπαρ. Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι έπεσε το το δέντρο είπε ότι «προφανώς είναι σάπιο. Πριν τρεις βδομάδες είχε πέσει ένας άλλος κορμός από το ίδιο δέντρο, είχαμε ενημερώσει τον δήμο, τους είπαμε ότι είναι σάπιο. Δεν ανέλαβαν την ευθύνη, δεν άνοιξε ρουθούνι. Τώρα που έχουμε τραυματίες έσπευσαν όλοι να το μαζέψουν. Πρέπει ο δήμος να αναλάβει την ευθύνη του» ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας σύμφωνα με το Orange Press.

H απάντηση του Δήμου Αθηναίων: «Φταίνε οι άνεμοι»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων για την πτώση τριών δέντρων, που επέφεραν μάλιστα τον τραυματισμό δύο πολιτών και ζημιές σ' ένα όχημα. Όπως αναφέρει, οι πτώσεις οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους και ήδη συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Πτώση δέντρου | INTIME/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ



Πτώση δέντρου | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME



Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595».

Και καταλήγει: «Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».



