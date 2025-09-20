Πτώση δέντρου στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης: «Έχω ένα μικρό αιμάτωμα - Τη γλίτωσα», δήλωσε τραυματίας

Μάρτυρες που βρίσκονταν τη στιγμή της πτώσης του δέντρου στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, περιγράφουν τη στιγμή που έπεσε το δέντρο στο σημείο προκαλώντας τραυματισμούς και αναστάτωση στους περαστικούς.

Συγκεκριμένας, ένας εκ των τραυματιών μίλησε στο Star δηλώνοντας: «Χτύπησα λίγο. Είχα κάτι εκδορές και ένα μικρό αιμάτωμα στο πλάι, στη μέση πίσω. Εγώ πέρναγα από την Αγίας Ειρήνης, πέρασα την εκκλησία και πήγαινα προς την Πλατεία και εκείνη τη στιγμή έπεσε το δέντρο.

Εγώ τη γλίτωσα και έπεσε πάνω σε τραπέζι που καθόταν μία κυρία».

Παράλληλα, ο σερβιτόρος του μαγαζιού δήλωσε ότι έπεσαν τα κλαδιά στις ομπρέλες. «Πάλι καλά δεν ήρθε στα κεφάλια μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ενώ στη συνέχεια είπε ότι ο υπόλοιπος κορμός κατέρρευσε αργότερα πάνω στο τραπέζι που καθόταν η γυναίκα.



