Σε αποκαλυπτικές δηλώσεις προέβη δασκάλα στο τμήμα της 13χρονης μαθήτριας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από επικίνδυνο σημείο, στο σχολείο της στο Χαϊδάρι, λέγοντας πως τα παιδιά κατά κόρον βρίκονταν σε κίνδυνο, με τους εκπαιδευτικούς να τους «συστήνουν» να μην πλησιάζουν το σημείο.

Δήλωσε συγκεκριμένα στο MEGA: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα, το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε.

Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτου γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε.

Κάποια από τα παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν, Στο σημείο εκείνο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γινόταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα».

Χαϊδάρι: Διερευνώνται οι συνθήκες της πτώσης

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου η οποία έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο του σχολείου λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha οι μαθητές είναι σοκαρισμένοι και περιγράφουν ότι η μαθήτρια ήταν ανεβασμένη στα κάγκελα και σε κάποια ταλάντωση έχασε την ισορροπία της.

Ωστόσο, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διερευνηθούν οι συνθήκες. Το παιδί εισήχθη αρχικά στο Αττικόν και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων, με εκτεταμένα τραύματα.

Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, τη μαθήτρια επισκέφθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ το Υπουργείο διεξάγει τη δίκη του έρευνα για το συμβάν.

Ταυτόχρονα, τους μαθητές θα υποστηρίξουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου και του υπουργείου Παιδείας