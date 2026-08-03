Κυψέλη: Τη σκότωσε, την έβαλε στη βαλίτσα και της έκλεψε τις κάρτες - Νέες λεπτομέρειες για τον φόνο

Πολλές είναι οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται όσον αφορά στον θάνατο της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη, μετά και τη σύλληψη του 26χρονου για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την αστυνομία, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου και διέμενε σε φιλική κατοικία σε περιοχή του Πειραιά μέχρι τις 10 Ιουλίου, οπότε και αποχώρησε προς άγνωστο προορισμό εντός της Αττικής.

Η δολοφονία της 38χρονης στην Κυψέλη

Από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, με αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, καθώς και με ψηφιακή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του άνδρα και τελικώς εντοπίστηκε.

Προέκυψε ότι ο 26χρονος, αφού σκότωσε τη Βρετανίδα, την τοποθέτησε σε βαλίτσα και τη μετέφερε στον εγκαταλελειμμένο χώρο.

Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος πραγματοποιώντας αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι ρέπλικα και μαχαίρι, λόγος για τον οποίο συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το χρονικό της δολοφονίας της Βρετανίδας

Σημειώνεται πως η γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή στις 18/07, μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη, ενώ τις έρευνες ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.

Στο πλαίσιο της αρχικής έρευνας, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν αυτοψία και βιολογικές εξετάσεις επί της σορού, από τις οποίες - παρά την προχωρημένη σήψη και τις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες - κατάφεραν να εντοπίσουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα του θύματος.

Ακολούθησε σχετικό αίτημα και αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Τμήματος Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την οποία οι αμερικανικές Αρχές γνωστοποίησαν ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα ταυτίζονται με εκείνα 38χρονης υπηκόου Μ. Βρετανίας.