Πύργος: Μετέφερε νεκρό άνδρα στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ - Τι είπε στις Αρχές

Υπο διερρεύνηση βρίσκεται από τις αστυνομικές Αρχές στον Πύργο ένα περίεργο περιστατικό. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το patrisnews.com ένας άνδρας φέρεται να μετέφερε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ έναν άλλο άνδρα παραδίδοντάς τον στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Όπως αναφέρεται, ο άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρός, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας κατέληξε.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι εντόπισε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένο στο έδαφος έξω από καφενείο στον Πύργο, και αποφάσισε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.