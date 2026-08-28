Πύργος: Νεκρός μέσα σε πηγάδι της αυλής του βρέθηκε ηλικιωμένος άνδρας

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου, στον Ελαιώνα Πύργου, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας μέσα σε πηγάδι που βρίσκεται στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο ο 70χρονος να έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού.

Το ίδιο μέσο μεταδίδει πως ο 70χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου, που προχώρησε στην ανάσυρση της σορού από το πηγάδι.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού στο πλαίσιο της προανάκρισης.