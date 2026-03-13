Πύργος: Νεκρός ο 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι σε ακάλυπτο

Δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή ο 18χρονος μαθητής που τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το patrisnews 18χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Οι περίοικοι που άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί. Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο τραγικός πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το τοπικό μέσο, ο 18χρονος ήταν μαθητής της Γ΄ Λυκείου και ετοιμαζόταν να δώσει Πανελλήνιες εξετάσεις.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως αναφέρει το patrisnews στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν και φίλοι καθώς και συμμαθητές του, αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί.