Πύργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονος - Έπεσε από τον 3ο όροφο στον ακάλυπτο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου ένας νεαρός 18 ετών έπειτα από πτώση από τον 3ο όροφο σε ακάλυπτο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews οι περίοικοι άκουσαν τον θόρυβο από την πτώση και έτρεξαν να δουν τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 18χρονο στο ΓΝ Ηλείας με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες της πτώσης του.

