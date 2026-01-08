Πύργος: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οικογενειών με δύο τραυματίες - Νοσηλεύεται 12χρονος

Σοβαρό επεισόδιο με δύο τραυματίες έλαβε χώρα χθες, Τετάρτη (07/01), στην περιοχή της Παλαιοβαρβάσαινας Πύργου μεταξύ δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΤ, το επεισόδιο έλαβε χώρα μεταξύ δυο οικογενειών και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ηλικιωμένος και ο ανήλικος εγγονός του.

Ο άνδρας και ο 12χρονος φαίνεται πως δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων και ακολούθησε συμπλοκή, η οποία σταμάτησε μετά από παρέμβαση της αστυνομίας.

Ο ηλικιωμένος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ενώ ο εγγονός του είναι στο Καραμανδάνειο όπου νοσηλεύεται με κατάγματα.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως πιθανή αιτία του περιστατικού είναι οι προσωπικές διαφορές, αλλά δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες.

