Μενού

Πύργος: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οικογενειών με δύο τραυματίες - Νοσηλεύεται 12χρονος

Συμπλοκή σημειώθηκε στην περιοχή της Παλαιοβαρβάσαινας Πύργου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του.

Reader symbol
Newsroom
Peripoliko_trohaia
Περιπολικό. | Eurokinissi/ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό επεισόδιο με δύο τραυματίες έλαβε χώρα χθες, Τετάρτη (07/01), στην περιοχή της Παλαιοβαρβάσαινας Πύργου μεταξύ δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΤ, το επεισόδιο έλαβε χώρα μεταξύ δυο οικογενειών και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ηλικιωμένος και ο ανήλικος εγγονός του. 

Ο άνδρας και ο 12χρονος φαίνεται πως δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων και ακολούθησε συμπλοκή, η οποία σταμάτησε μετά από παρέμβαση της αστυνομίας.

Ο ηλικιωμένος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ενώ ο εγγονός του είναι στο Καραμανδάνειο όπου νοσηλεύεται με κατάγματα.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως πιθανή αιτία του περιστατικού είναι οι προσωπικές διαφορές, αλλά δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες. 
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ