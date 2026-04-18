Πύργος: Στο νοσοκομείο ο 2χρονος που ήπιε χλωρίνη - Συνελήφθη ο παππούς του

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 2χρονος όπου κατανάλωσε χλωρίνη. Ο παππούς του συνελήφθη καθώς προσπάθησε να τον πάρει από το νοσοκομείο χωρίς ιατρική άδεια.

ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ στην επαρχία | EUROKINISSI
Δίχρονο αγόρι κατανάλωσε χλωρίνη στο σπίτι του στον Πύργο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. 

Για το συμβάν, συνελήφθη ο παππούς του καθώς είχε αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού. 

Άγνωστο παραμένει το πώς το ανήλικο αγόρι ξέφυγε από την προσοχή του παππού του και βρήκε το μπουκάλι με την χλωρίνη. 

Σύμφωνα με το STAR το παιδί, όταν κατανάλωσε το υγρό άρχισε να  κλαίει και να φωνάζει από τον πόνο. 

Ενώ δόθηκε η θεραπεία στο παιδί, ο παππούς το πήρε από το νοσοκομείο χωρίς ιατρική άδεια παρά τις εντολές των γιατρών. Ενώπιον του Εισαγγελέα θα βρεθεί ο ηλικιωμένος. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

