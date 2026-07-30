Πύρινος εφιάλτης δίχως τέλος: 45.000 στρέμματα χάθηκαν στην Κρήτη μέσα σε 48 ώρες

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη. Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο Κρήτης το διήμερο 29-30 Ιουλίου 2026 καίγοντας μεγάλες εκτάσεις γης.

Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 45.000 στρέμματα.

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Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.

Η εικόνα λήφθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα Ελλάδας 12:13 κατά το πέρασμα του δορυφόρου πάνω από την Ελλάδα, ενώ ακόμα υπήρχαν ενεργές εστίες.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής για τα πύρινα μέτωπα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει να δίνει νυχθημερόν σκληρή μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Όπως γνωστοποίησε ο Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι δυνάμεις και οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ενώ τις επόμενες ώρες όλα τα ενεργά μέτωπα θα ενισχυθούν με επιπλέον προσωπικό και εξοπλισμό.

Η χθεσινή ημέρα υπήρξε ιδιαίτερα τραγική για το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος. Στο μέτωπο του Ρεθύμνου έπεσαν ηρωικά ο Εποχικός Πυροσβέστης Διαμαντάκης Παντελής και ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Στρατηδάκης Εμμανουήλ, ενώ στην πυρκαγιά του Γυθείου έχασε τη ζωή του ο Ανθυποπυραγός Λαιμοδέτης Κωνσταντίνος. Η πολιτική και φυσική ηγεσία του Σώματος εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης διεξάγονται υπό ακραίες συνθήκες, καθώς η ταχύτητα των ανέμων σε αρκετές περιοχές ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με τους πυκνούς καπνούς δημιουργούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και έντονες αναταράξεις, καθιστώντας τις ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα ιδιαίτερα δυσχερείς έως και αδύνατες σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως στις περιοχές της Πάρου και της Κρήτης.

Αυτή τη στιγμή, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε μέτωπα στην Πάρο, τα Τρίκαλα, τη Μεσσηνία, τη Βοιωτία, το Γύθειο, την Κάλυμνο, την Άνδρο, τη Νάξο, τη Λέσβο, τη Σητεία και το Ηράκλειο.

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Ειδικότερα στις πυρκαγιές της Κρύας Βρύσης και του Ασωμάτου στο Ρέθυμνο, επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα, ενώ χρειάστηκε να εκδοθούν συνολικά 16 μηνύματα από το 112 για την ασφαλή και έγκαιρη απομάκρυνση των πολιτών.

Παράλληλα, στην Πάρο συνεχίζουν τις προσπάθειες ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού συμπλέγματος στην άμεση μετάβαση, κινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν στα πεδία των επιχειρήσεων δυνάμεις από την Αττική, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές.

Στο γιγαντιαίο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν αδιάλειπτα οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας. Την ίδια ώρα, τα κατά τόπους κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε ολόκληρη την επικράτεια.

Καθώς η χώρα βρίσκεται στην κορύφωση της αντιπυρικής περιόδου, οι επικρατούντες άνεμοι ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, οι οποίες εξελίσσονται γρήγορα, παίρνουν μεγάλες διαστάσεις και αντιμετωπίζονται με μεγάλη δυσκολία.

Για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες. Για το λόγο αυτό, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ για κάθε νεότερη εξέλιξη θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση.