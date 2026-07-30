Άπιαστο όνειρο οι διακοπές για τους Έλληνες: 1 στους 2 δεν έχει χρήματα ούτε για μια εβδομάδα απόδρασης

Άλλη μια αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα, καθώς είνα δεύτερη από το τέλος στη λίστα με τις χώρες όπου οι πολίτες δυσκολεύονται να κάνουν έστω και μια σύντομη απόδραση της μιας εβδομάδας διακοπές, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, το 46,6% των πολιτών στην Ελλάδα, ηλικίας 16 ετών και άνω, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πάει μία εβδομάδα διακοπές το 2025. Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 27,5% ενώ το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Ρουμανία αγγίζοντας το 61,4%.

Τα στατιστικά για την Ευρώπη | Eurostat

Σημειώνεται αναλυτικότερα πως το 2025, το 27,5% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 16 ετών και άνω δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει 1 εβδομάδα ετήσιων διακοπών μακριά από το σπίτι. Αυτό το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερο (κατά 7,7%) από ό,τι πριν από μια δεκαετία, το 2015.

Οι χώρες στις οποίες οι πολίτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές είναι στη Ρουμανία (61,4%), την Ελλάδα (46,6%) και τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία (και οι δύο 39,1%).

Από την άλλη πλευρά, το 10,6% των ατόμων στο Λουξεμβούργο, το 12,4% στη Σουηδία και το 12,8% στην Ολλανδία ανέφεραν ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν μια εβδομάδα διακοπών μακριά από το σπίτι το 2025.

Οι Έλληνες, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα έστω και ολιγοήμερων αποδράσων αναζητούν διέξοδο σε συγγενικά ή ιδιόκτητα σπίτια, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξλεθουν στο κύμα ακρίβειας που σαρώνει τα καταλύματα φιλοξενίας.