Μενού

Πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Γλαύκου της Πάτρας

Για την κατάσβεση της, έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά , ένα γερανοφόρο και δέκα πυροσβέστες.

Reader symbol
Newsroom
Patra
Φωτιά στην Πάτρα | ERT
  • Α-
  • Α+

Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε (13/11) σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Γλαύκου της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση, με τα αίτια της φωτιάς να παραμένουν αδιευκρίνιστα προς το παρόν.

Για την κατάσβεση της, έσπευσαν στο σημείο τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ένα γερανοφόρο και συνολικά δέκα πυροσβέστες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ταχύτατη επέμβαση της Πυροσβεστικής κατάφερε να αποτρέψει τη διάδοση της πυρκαγιάς σε γειτονικές περιοχές, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα αίτια της φωτιάς.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ