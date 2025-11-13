Πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Γλαύκου της Πάτρας

Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε (13/11) σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Γλαύκου της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση, με τα αίτια της φωτιάς να παραμένουν αδιευκρίνιστα προς το παρόν.
Για την κατάσβεση της, έσπευσαν στο σημείο τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ένα γερανοφόρο και συνολικά δέκα πυροσβέστες.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ταχύτατη επέμβαση της Πυροσβεστικής κατάφερε να αποτρέψει τη διάδοση της πυρκαγιάς σε γειτονικές περιοχές, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα αίτια της φωτιάς.
