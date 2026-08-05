Πυρκαγιές: Πώς τα σκουπίδια μπορούν να γίνουν η σπίθα μιας μεγάλης καταστροφής στα νησιά

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Πάρου επανέφερε στο προσκήνιο ένα πρόβλημα που δεν περιορίζεται σε ένα μόνο νησί. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα επανειλημμένες πυρκαγιές σε ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων και παλιές ή άτυπες χωματερές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φλόγες περιορίστηκαν μέσα στις εγκαταταστάσεις. Σε άλλες, όμως, πέρασαν στη γύρω βλάστηση και εξελίχθηκαν σε ευρύτερες πυρκαγιές, με τις ισχυρές καλοκαιρινές θερμοκρασίες και τους ανέμους να πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο.

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