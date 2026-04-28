Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Λουκάρεως: Στον Ερυθρό Σταυρό οι τραυματίες - Η κατάσταση της υγείας τους

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 89χρονου ο οποίος άνοιξε πυρ στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στον «Ερυθρό Σταυρό», νοσηλεύονται οι τραυματίες από την επίθεσή του.

Η κατάσταση της υγείας τους, δεν θεωρείται κρίσιμη και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ζωή τους, αλλά όλοι φέρουν τραύματα.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ο πρώτος τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό καθώς τραυματίστηκε από σάγια στο κάτω δεξί πόδι, λίγο πάνω από τη φτέρνα. Υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, με ακτινογραφία κάτω άκρου και αξονική αγγειογραφία, ώστε να αποκλειστεί τραυματισμός σε αγγεία ή οστά. Ο έλεγχος ήταν αρνητικός, και θα παραμείνει για στενή παρακολούθηση.

Διαβάστε επίσης: Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ: Αυτός είναι ο 89χρονος «πιστολέρο» - Τι ρούχα φορά σύμφωνα με μαρτυρίες

Στη συνέχεια έφτασαν με ασθενοφόρο και οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο. Φέρουν ελαφρά τραύματα στα κάτω άκρα από σκάγια και υποβλήθηκαν και εκείνες σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει λόγος χειρουργικής επέμβασης.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται στη χειρουργική και την ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου και θα παραμείνουν για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από τους γιατρούς.

Νωρίτερα, στο νοσοκομείο έφτασε με δικό του μέσο και ένας ακόμη υπάλληλος του ΕΦΚΑ, ο οποίος ανέφερε προβλήματα ακοής λόγω του θορύβου από τους πυροβολισμούς. Εξετάζεται επίσης από τους γιατρούς.