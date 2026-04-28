Νέα στοιχεία έρχονται στην επικαιρότητα για το προφίλ του 89χρονου «πιστολέρο», που νωρίτερα το μεσημέρι άνοιξε πυρ εντός κτιρίου του ΕΦΚΑ, ενώ αργότερα μετέβη στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, συνεχίζοντας να πυροβολεί, τραυματίζοντας συνολικά 4 άτομα.

Σύμφωνα με μαρτυρία άνδρα που εργάζεται στο Εφετείο, που μετέδωσε το Orange Press, ο ηλικιωμένος φορούσε μία μπλε καπαρντίνα, ενώ φάνηκε να άφησε ένα σημείωμα στον τόπο του εγκλήματος.

ΕΦΚΑ - Λουκάρεως: «Φορούσε καπαρντίνα, πυροβόλησε στο πάτωμα»

«Ήμασταν επί της οδού Λουκάρεως στο προαύλιο, μόλις έφευγα, ξαφνικά άρχισαν να τρέχουν πολλοί συνάδελφοι, βγήκε ένας γραμματέας και προειοποίησε ότι υπάρχει όπλο.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας με μπλε καπαρντίνα μπήκε στο γραφείο 23, πυροβόλησε 3 φορές το πάτωμα, άφησε την καραμπίνα στο φωτοτυπικό και εξαφανίστηκε. Δεν γνωρίζουμε αν έχει εντοπιστεί ο άνδρας.

Απ' ό,τι γνωρίζουμε ήταν νωρίτερα στον Κεραμεικό, στον ΕΦΚΑ και έκανε το ίδιο πράγμα. Δεν υπήρχε έλεγχος μετάλλων ούτε αστυνομία εκείνη την ώρα. Υπήρξε πανικός. Αναρωτιόμασταν τι συνέβη. Στο πρωτοδικείο άκουσα τραυματίστηκν 2 γυναίκες από τη γραμματεία».

Τη μαρτυρία του έδωσε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αναφέροντας:

«Πρόκειται για ηλικιωμένο, που με τροποποιημένη καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά 4 γυναίκες γραμματείς. Ο δράστης έχει αφήσει κάποιες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες, νομίζω είναι γνωστή η ταυτότητά του, η αστυνομία ερευνά την υπόθεση».