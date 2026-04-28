Συγκλονίζουν αλλά και προβληματίζουν οι μαρτυρίες για όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίθεσης του 89χρονου, μετά από αυτή στον ΕΦΚΑ, σε ισόγειο χώρο του Πρωτοδικείου στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο), όπου τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν.



Ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, βρισκόταν στο κτήριο την ώρα του περιστατικού. Όπως περιγράφει, άκουσε τους πυροβολισμούς και λίγο αργότερα αντίκρισε τραυματισμένες συναδέλφισσές του και αίματα στο πάτωμα.





«Ανησυχήσαμε όλοι, βγήκαμε στο διάδρομο και ακούσαμε πως υπάρχει ένα ένοπλος. Υπήρξε πανικός όλοι έτρεχαν να κρυφτούν. Όταν πέρασε λίγη ώρα, μάθαμε ότι το όπλο που ήταν μια κοντόκανη καραμπίνα, την παράτησε κάπου και έφυγε προς τα έξω».

Πυροβολισμοί στη Λουκάρεως: «Να γιατί το έκανα»

«Μπήκαμε στο γραφείο και είδαμε ότι τέσσερις συναδέλφισσές μας είχαν τραυματιστεί. Κυρίως στα πόδια, γιατί πυροβόλησε προς το πάτωμα και τραυματίστηκαν από τα σκάγια. Η μία λίγο περισσότερο στο πόδι της. Υπήρχαν αίματα, υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, πανικός. Έτρεμαν από την ανησυχία και τον πανικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της ασφάλειας του κτηρίου στη Λουκάρεως, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το μοναδικό κτήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών χωρίς επαρκή φύλαξη. Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με άλλες δικαστικές εγκαταστάσεις, δεν υπάρχουν έλεγχοι εισόδου με μηχανήματα ακτίνων Χ.



Ο ίδιος προανήγγειλε άμεσες ενέργειες από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων, με έκτακτη συνεδρίαση εντός της ημέρας, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί λύση στο ζήτημα της ασφάλειας.



Αναφερόμενος στο περιστατικό, πρόσθεσε ότι συνάδελφός του επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη όταν εκείνος άφησε το όπλο, ωστόσο σταμάτησε όταν τον είδε να βγάζει κάτι από την τσέπη του. Ήταν η στιγμή που ο 89χρονος έβγαλε τους φακέλους και είπε: «Εδώ είναι οι λόγοι για τους οποίους έγινε αυτό που έγινε».





Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αμπαρκιώτης, σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν στην είσοδο του κτηρίου, επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ενημερωθεί το διοικητικό συμβούλιο του ΔΣΑ, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, με στόχο να ζητηθεί η λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας στο συγκεκριμένο κτήριο, αλλά και συνολικά στις δικαστικές υπηρεσίες.

Η επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Πριν φτάσει η αστυνομία, ο 89χρονος επιβιβάστηκε σε ταξί και μετέβη στην οδό Λουκάρεως, όπου και μπήκε στα γραφεία του Εφετείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είχε κρύψει την καραμπίνα, η οποία είναι τροποποιημένη, κάτω από ένα μακρύ πανωφόρι.

Εκεί, μπήκε στα γραφεία και άνοιξε ξανά πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες. Κατά πηγές, πρόκειται για εργαζόμενες, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν τρεις εργαζόμενες και μία πολίτης, που εξυπηρετούνταν.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών βρέθηκε στο σημείο, μετά την επίθεση, και ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως ο 89χρονος άφησε την καραμπίνα του στο σημείο αλλά και μερικές επιστολές.

«Ένας ηλικιωμένος με τροποποιημένη καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά τέσσερις γυναίκες. Πριν από λίγο διακομίστηκαν στα νοσοκομεία, όπως τις είδα δεν φάνηκε να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα» σημείωσε.

Ο ίδιος ενημέρωσε πως ο άνδρας, «άφησε κάποιες επιστολές προς εφημερίδες», αλλά δεν θέλησε να αναφερθεί στο περιεχόμενό τους.