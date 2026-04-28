Αναζητείται ο 89χρονος που πυροβόλησε αδιακρίτως σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Έχει αφήσει επιστολές - 5 οι τραυματίες

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο «φως» αναφορικά με την υπόθεση των πυροβολισμών, με θύτη έναν 89χρονο άνδρα, ο οποίος άνοιξε πυρ στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού αλλά και στο Εφετείο Αθηνών.

Διαβάστε επίσης: Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ: Αυτός είναι ο 89χρονος «πιστολέρο» - Τι ρούχα φορά σύμφωνα με μαρτυρίες

Όλα ξεκίνησαν περί τις 10:00 το πρωί, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας έφτασε στον ΕΦΚΑ επί της οδού Βενιζέλου και Αντιστάσεως, δίπλα στην Πειραιώς, και ανέβηκε μέχρι και τον τέταρτο όροφο.

Εκεί, έβγαλε την καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά από συνάδελφό του, πρόκειται για εργαζόμενο της ΔΥΠΑ, ο οποίος φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι και έχει μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό.

«Ζήτησε από τον κόσμο να απομακρυνθεί και γύρισε την καραμπίνα. Εκεί που πυροβόλησε, υπήρχε άνθρωπος της ΔΥΠΑ. Τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι, έχει χάσει πολύ αίμα» επεσήμανε το άτομο αυτό, μιλώντας στο Action24.

Η επίθεση στο Εφετείο Αθηνών

Πριν φτάσει η αστυνομία, ο 89χρονος επιβιβάστηκε σε ταξί και μετέβη στην οδό Λουκάρεως, όπου και μπήκε στα γραφεία του Εφετείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είχε κρύψει την καραμπίνα, η οποία είναι τροποποιημένη, κάτω από ένα μακρύ πανωφόρι.

Εκεί, μπήκε στα γραφεία και άνοιξε ξανά πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες. Κατά πηγές, πρόκειται για εργαζόμενες, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν τρεις εργαζόμενες και μία πολίτης, που εξυπηρετούνταν.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών βρέθηκε στο σημείο, μετά την επίθεση, και ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως ο 89χρονος άφησε την καραμπίνα του στο σημείο αλλά και μερικές επιστολές.

«Ένας ηλικιωμένος με τροποποιημένη καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά τέσσερις γυναίκες. Πριν από λίγο διακομίστηκαν στα νοσοκομεία, όπως τις είδα δεν φάνηκε να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα» σημείωσε.

Ο ίδιος ενημέρωσε πως ο άνδρας, «άφησε κάποιες επιστολές προς εφημερίδες», αλλά δεν θέλησε να αναφερθεί στο περιεχόμενό τους.

Ερωτήματα για το πώς μπήκε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Παράλληλα, ερωτήματα προκύπτουν για το πώς κατάφερε να μπει στα γραφεία, όπου υπάρχει έλεγχος.

Ο εργαζόμενος του ΕΦΚΑ σημείωσε πως, κατά περιπτώσεις, επιτρέπεται να εισέρχονται άτομα χωρίς ραντεβού, καθώς συνυπολογίζεται η ηλικία τους.

Όσον αφορά στο Εφετείο, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών είπε: «υπάρχουν πάντα αστυνομικοί».