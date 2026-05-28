Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Ο ένας συλληφθείς εμπλέκεται και στην υπόθεση Λυγγερίδη

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για έναν από τους τρεις συλληφθέντες της υπόθεσης με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ένας από τους τρεις συλληφθέντες του χθεσινού περιστατικού είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Τα τρία άτομα συνελήφθησαν την Τετάρτη (27/5), μετά από καταδίωξη της Αστυνομιάς στον Κηφισό. Νωρίτερα, ένας εκ των συλληφθέντων εισήλθε σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην Πατησίων, όπου πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη.

Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν οι συνεργοί του και διέφυγαν. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την αστυνομία, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη λεωφόρο Κηφισού και ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερεις επιβαίνοντες ενώ αναζητείται ο τέταρτος, που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο είχε τραυματίσει σοβαρά με μαχαίρι επιχειρηματία έξω από καντίνα στη Βαρυμπόμπη τον Οκτώβριο του 2022.