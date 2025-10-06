Μενού

Πυροβολισμοί στη Δροσιά: Στην Ευελπίδων ο κατηγορούμενος

Στην Ευελπίδων ο κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς στη Δροσιά.

Πυροβολισμοί Δροσιά
Ο φερόμενος δράστης των πυροβολισμών στη Δροσιά | In Time / Γιώργος Ζάχος
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα και στον ανακριτή, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο συλληφθείς για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 38χρονου, στη Δροσιά.

​Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, πρόκειται για έναν 29χρονο μάγειρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο πρώην σύντροφος της νυν συντρόφου του θύματος.

Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη Ζάκυνθο, πραγματοποιήθηκαν μετά από κατάθεση που έδωσε ο 38χρονος πριν εισαχθεί στη ΜΕΘ. Ο συλληφθείς αρνείται κάθε κατηγορία.

