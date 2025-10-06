Πυροβολισμοί στη Δροσιά: Στην Ευελπίδων ο κατηγορούμενος

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στον αρμόδιο εισαγγελέα και στον ανακριτή, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο συλληφθείς για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος 38χρονου, στη Δροσιά.
Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, πρόκειται για έναν 29χρονο μάγειρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο πρώην σύντροφος της νυν συντρόφου του θύματος.
Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη Ζάκυνθο, πραγματοποιήθηκαν μετά από κατάθεση που έδωσε ο 38χρονος πριν εισαχθεί στη ΜΕΘ. Ο συλληφθείς αρνείται κάθε κατηγορία.
