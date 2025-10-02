Δροσιά: Συγκλονιστικό βίντεο με τη στιγμή της απόπειρας δολοφονίας του 38χρονου

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης αποπειράται να δολοφονήσει τον 38χρονο φίλο της πρώην συντρόφου του στην περιοχή της Δροσιάς.

Στο βίντεο που μεταδίδει ο ΑΝΤ1, το θύμα φαίνεται να πλησιάζει την εξώπορτα του σπιτιού του, όταν ο άγνωστος δράστης τον πλησιάζει από πίσω, τον ρίχνει στο έδαφος και αρχίζει να πυροβολεί.

Παρά τους πολλαπλούς πυροβολισμούς από πολύ κοντινή απόσταση, ο δράστης δεν κατάφερε να τραυματίσει τον 38χρονο.

Διαβάστε ακόμα: Πυροβολισμοί στη Δροσιά: Ο νυν φέρεται να «χτύπησε» τον πρώην

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία ενός κατοίκου της περιοχής για την επίθεση: «Το πρωί γύρω στις 06:30 ακούσαμε έναν κρότο και λίγο αργότερα κάποιον να φωνάζει "Βοήθεια, με πυροβόλησαν". Ήταν κρυμμένος μέσα στους θάμνους. Βγήκε μια γυναίκα από το σπίτι και προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε πού βρίσκεται, αλλά δεν μπορούσαμε να τον δούμε», ανέφερε αρχικά ο κάτοικος και συνέχισε:

«Βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μας ρώτησε "Πού είναι ο άνδρας;". Του δείξαμε προς τους θάμνους και τότε εκείνος πήγε εκεί, έβγαλε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές».

«Φοβηθήκαμε, απομακρυνθήκαμε και καλέσαμε την Άμεση Δράση. Μαζί με τους αστυνομικούς βρήκαμε τον άνθρωπο μέσα στους θάμνους. Είχε τις αισθήσεις του και μπορούσε να μιλήσει. Μας είπε ότι τον πυροβόλησε κάποιος με καλυμμένα χαρακτηριστικά, στοχεύοντας στο στήθος και στο πόδι του», κατέληξε ο αυτόπτης μάρτυρας.