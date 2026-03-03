Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Αυτό είναι το όχημα που γάζωσαν - Σενάριο εμπλοκής Τούρκων

Σε ένα απόμερο αδιέξοδο στον Διόνυσο εντοπίστηκε τελικά το αυτοκίνητο που έγινε στόχος επίθεσης αγνώστων με πυροβολισμούς το απόγευμα της Τρίτης (03/03).

Το όχημα βρέθηκε λίγο μετά τις 18:00, φέροντας εμφανή σημάδια από σφαίρες, ενώ στο εσωτερικό του δεν υπήρχε κανείς, όπως μεταδίδει το Orange Press Agency.

Το επεισόδιο είχε σημειωθεί νωρίτερα, στις 16:15, στη Λεωφόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη, κοντά στη συμβολή με την οδό Πλαταιών.

​Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τρεις πεζοί πλησίασαν το αυτοκίνητο και πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές εναντίον του, προτού τραπούν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της επίθεσης περισυνέλεξαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγι πυροβόλου όπλου, ξεκινώντας άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος που είχε εξαφανιστεί.

​Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο εμπλοκής Τούρκων υπηκόων στην υπόθεση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από τους πυροβολισμούς είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τεσσάρων ατόμων που μόλις είχαν βγει από κατάστημα της περιοχής.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση τόσο των δραστών όσο και των επιβαινόντων στο γαζωμένο όχημα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποια σφαίρα βρήκε στόχο.

Δείτε βίντεο από την περιοχή: