Μενού

Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: Τσακώθηκε, γύρισε με όπλο και άρχισε να αδειάζει τον γεμιστήρα

Πυροβολισμοί για επουσιώδη λόγο σημειώθηκαν στο Ηράκλειο, αφού ένας άντρας ήρθε σε διαπληκτισμό και αποφάσισε να λύσει τις διαφορές του με «μολύβι».

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία στην Κρήτη
Αστυνομία στην Κρήτη | Intime
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Πυροβολισμοί για επουσιώδη λόγο σημειώθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, αφού ένας άντρας ήρθε σε διαπληκτισμό και αποφάσισε να λύσει τις διαφορές του με τις σφαίρες.

Το ένοπλο περιστατικό καταγράφηκε σε κεντρικό σημείο στο χωριό Αρχάνες Ηρακλείου, το μεσημέρι της Κυριακής 24/5, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ένας άνδρας που νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί -σε κατάστημα εστίασης- με ένα άλλο άτομο από την περιοχή, επέστρεψε με όπλο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, άρχισε να πυροβολεί.

Αν και στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεσα ισχυρές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό τού δράστη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ