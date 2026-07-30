Πυροσβεστική για Ρέθυμνο: «Προσπαθούμε να είμαστε σε εγρήγορση - Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση»

Η εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου βρέθηκε στο «MEGA γεγονότα», προκειμένου να δώσει αναλυτική εικόνα για το μέτωπο φωτιάς που μαίνεται στην νότια Κρήτη, το οποίο δεν περιορίζεται λόγω των ισχυρών ανέμων.

«Να πούμε συλληπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων μας, ήταν πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, συνεχίζει και σήμερα, η φωτιά στο Ρέθυμνο μαίνεται, οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί, έχουν διατεθεί 225 πυροσβέστες και 11 ομάδες πεζοπόρων. Χθες το βράδυ, περίπου στις 11.00 ήρθε μήνυμα 112 να απομακρυνθούν από την Αγία Παρασκευή, ενώ συνολικά έχουν βγει 7 μηνύματα για την περιοχή του Ρεθύμνου.

Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, όλοι έχουν υπερβεί εαυτόν, οι συνθήκες είναι δύσκολες, προσπαθούμε να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε», σημείωσε η εκπρόσωπος τύπου.

Ερωτηθείσα για το πότε θα μπορούν να πετάξουν αναέρια μέσα, η Ε. Παπαβραμοπούλου σημείωσε: «Έχει δοθεί εντολή, παρόλα αυτά πρέπει να πέσουν λίγο οι άνεμοι για να μπόρέσουν να επιχειρήσουν».