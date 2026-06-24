Qatargate: Οι τρεις Έλληνες που βρίσκονται στα βελγικά ραντάρ - Πού θα εκτελεστεί το ένταλμα Αβραμόπουλου

Στα βελγικά ραντάρ για την υπόθεση Qatargate βρίσκονται τρεις Έλληνες αξιωματούχοι, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το λεγόμενο «Greek connection», όπως το αποκαλούν οι βελγικές αρχές, φέρεται να περιλαμβάνει:

Tην πρώην Ευρωβουλεύτρια Εύα Καϊλή

Τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Έναν ακόμη Έλληνα αξιωματούχο

Η Εύα Καϊλή είχε τοποθετηθεί επανειλημμένα θετικά για το Κατάρ, ενώ ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις στη χώρα και είχε συνεργαστεί με ΜΚΟ που συνδέεται με τον πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης.

Το τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι αξιωματούχος της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αρμόδιος για ζητήματα θεωρήσεων βίζας.

Η διαδικασία για το ένταλμα σύλληψης

Λεπτομέρειες για το ένταλμα σύλληψης που αναμένεται να εκτελέσει η ελληνική δικαιοσύνη έδωσε στον ΣΚΑΪ η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη.

Μετά την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, εκτιμάται ότι θα κινηθεί η σχετική διαδικασία για την έκδοση του εντάλματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιβάλλον του πρώην επιτρόπου γίνεται λόγος για «αοριστία» ως προς το περιεχόμενό του.

Αν εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, η διαδικασία και η «έδρα» της δίκης δεν είναι αυτόματη και εξαρτάται από το ποια χώρα έχει την αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη.