Αβραμόπουλος: Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για άρση ασυλίας - Τα κακουργήματα που τον βαραίνουν

Στο «έλεος» της δικαιοσύνης πλέον ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για άρση ασυλίας του, από τον Άρειο Πάγο.

Το αίτημα για να ανοίξει ο ποινικός δρόμος για τον πρώην Επίτροπο της ΕΕ και γαλάζιο βουλευτή ήρθε απευθείας από τις αρχές του Βελγίου, για το εκτεταμένο σκάνδαλο χρηματισμού ευρωπαίων πολιτικών από λόμπι του Κόλπου, το λεγόμενο «Qatargate».

Αβραμόπουλος: Δύο κακουργήματα στο «ενεργητικό» του

Ακολούθως, το αίτημα θα σταλεί εντός της ημέρας από το αρμόδιο Υπουργείο προς τη Βουλή, η οποία θα συνεδριάσει κατόπιν προγραμματισμού για την άρση ή μη της ασυλίας του.

Η άνωθεν διαδικασία είναι κομβική προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, όπου θα ερωτηθεί εάν συναινεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές, κάτι που έχει προκαταβάλει πως θα κάνει.

Σημειώνεται πως το ένταλμα σύλληψης εις βάρος του περιλαμβάνει δύο κακουργήματα, το ένα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, και το άλλο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατά την ΕΡΤ.