Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε από ιδιώτες χωρίς τις αισθήσεις του στη Χρυσή Ακτή

Συναγερμός σήμανε την Δευτέρα 27 Απριλίου, καθώς εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από ιδιώτες χωρίς τις αισθήσεις του 74χρονος άνδρας στην παραλία Χρυσής Ακτής στη Ραφήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα και μεταφέρεται στο Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του.