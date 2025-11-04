Ραγδαίες εξελίξεις στα ΕΛΤΑ: Υπό παραίτηση ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Σκλήκας

Άμεσε εξελίξεις αναμένονται στα ΕΛΤΑ, καθώς σύμφωνε με ασφαλείς πληροφορίες, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Γρηγόρης Σκλήβας εξετάζει έντονα το ενδεχόμενο της παραίτησης.

Η υπόθεση με το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ έχει προκαλέσει αναταράξεις ακόμη και μέσα στους κόλπους της ΝΔ. Μόλις χθες Κωστής Χατζηδάκης και Παύλος Μαρινάκης είχαν επιρρίψει μεν τις ευθύνες για τις αντιδράσεις στη διοίκηση των ΕΛΤΑ μιλώντας για λάθος επικοινωνιακό χειρισμό.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, θέτοντας θέμα παραίτησης του Γρηγόρη Σκλήκα. «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά. Να αποδοθούν ευθύνες», είπε χαρακτηριστικά στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη.

Το... σφυροκόπημα που δέχεται τις τελευταίες ώρες ο Γρηγόρης Σκλήκας, φαίνεται πως τον οδηγούν στην παραίτηση και στην έξοδο από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ.